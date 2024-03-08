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أكدت المفوضية الأوروبية أنها طلبت توضيحات من مجموعة آبل، التي اتهمتها شركة "إبيك غايمز" الأميركية الناشرة لألعاب الفيديو بإعاقة المنافسة من خلال منعها من تطوير عرض تطبيقات بديلة على هواتف "آي فون".وقالت ناطقة باسم المفوضية "لقد طلبنا من شركة آبل توضيحات إضافية حول هذا الموضوع في إطار قانون الأسواق الرقمية"، في إشارة إلى القواعد الجديدة بشأن المنصات الرقمية التي دخلت حيز التنفيذ الخميس في الاتحاد الأوروبي.وكجزء من هذه القواعد المتعلقة بالأسواق الرقمية المعروفة اختصاراً بـ"DMA"، فإنّ ست شركات من عمالقة قطاع التكنولوجيا في العالم، بينها "آبل"، ملزمة بفتح منصاتها للمنافسة.ويرمي القانون إلى حماية ظهور الشركات الناشئة ونموها وتحسين الاختيارات المتاحة للمستخدمين. (سكاي نيوز)