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عربي-دولي

بايدن يتمنى أن يعاني من مرض عقلي!

Lebanon 24
08-03-2024 | 06:55
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تمنى الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد إلقاء خطابه السنوي عن حالة الاتحاد أمام مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس، مازحاً أن يعاني من مرض عقلي في بعض الأحيان.

وبعد الانتهاء من خطابه، تبادل الرئيس الأميركي الحديث لفترة طويلة مع العديد من المشرعين الأميركيين. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عضو الكونغرس جيري نادلر (ديمقراطي من نيويورك) عند حديثه عن حالة الرئيس بايدن: "لن يتحدث أحد عن الضعف الإدراكي الآن". وأجاب بايدن مبتسما: "أتمنى أحيانا أن أعاني من ضعف إدراكي".
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وأشار النائب نيكيما ويليامز (ديمقراطي من ولاية جورجيا)، إلى أن بايدن يشع بالطاقة. فأجاب الرئيس الأميركي: "لدي الكثير من الطاقة. وهذه هي المشكلة".

وكثيرا ما يرتكب بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، زلات وأخطاء مختلفة في خطاباته العامة. ويستخدم الجمهوريون هذا الأمر، في المنافسة الحزبية للتشكيك في القدرات العقلية والجسدية لرئيس الدولة.

وفي نهاية شباط، خضع بايدن لفحص صحي دوري. وأوضحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، بناء على طلب الصحفيين، في مؤتمر صحفي أن الفحص لم يشمل اختبار القدرات العقلية للرئيس الأميركي. (روسيا اليوم)
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