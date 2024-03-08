بالفيديو... لحظة العثور على طفلة مفقودة في مستنقع!

عثرت الشرطة الأميركية على طفلة فُقدت في أحد المستنقعات المغطاة بالأشجار الكثيفة في ولاية فلوريدا، بالاستعانة بمروحية زودت بكاميرا مخصصة للتصوير الحراري.

وتمكنت عناصر الشرطة من العثور على الطفلة، خلال وقت قصير، بحالة جيدة وإعادتها إلى عائلتها، التي سمحت بنشر مقاطع فيديو للحظة العثور عليها. (سبوتنيك)