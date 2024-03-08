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عربي-دولي

بالفيديو... لحظة العثور على طفلة مفقودة في مستنقع!

Lebanon 24
08-03-2024 | 07:05
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عثرت الشرطة الأميركية على طفلة فُقدت في أحد المستنقعات المغطاة بالأشجار الكثيفة في ولاية فلوريدا، بالاستعانة بمروحية زودت بكاميرا مخصصة للتصوير الحراري.
وتمكنت عناصر الشرطة من العثور على الطفلة، خلال وقت قصير، بحالة جيدة وإعادتها إلى عائلتها، التي سمحت بنشر مقاطع فيديو للحظة العثور عليها. (سبوتنيك)
 
 
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