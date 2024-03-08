بالفيديو... لحظة العثور على طفلة مفقودة في مستنقع!

🟠العثور على طفلة مفقودة في مستنقع بالاستعانة بكاميرا للتصوير الحراري... فيديو
🟧عثرت الشرطة الأمريكية على طفلة فقدت في أحد المستنقاعات المغاطاة بالأشجار الكثيفة في ولاية فلوريدا بالاستعانة بمروحية زودت بكاميرا مخصصة للتصوير الحراري. pic.twitter.com/BljcuQpHar
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 8, 2024
🟠العثور على طفلة مفقودة في مستنقع بالاستعانة بكاميرا للتصوير الحراري... فيديو
🟧عثرت الشرطة الأمريكية على طفلة فقدت في أحد المستنقاعات المغاطاة بالأشجار الكثيفة في ولاية فلوريدا بالاستعانة بمروحية زودت بكاميرا مخصصة للتصوير الحراري. pic.twitter.com/BljcuQpHar