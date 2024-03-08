"الغارديان": أوكرانيا لا تستطيع الصمود من دون مساعدة الغرب

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أعربت صحيفة الغارديان البريطانية، نقلا عن عسكريين بالقوات الأوكرانية، عن استبعادها لاحتمال صمود هذه القوات واستمرارها في القتال ضدّ روسيا دون مساعدة الغرب.ونقلت الصحيفة عن أحد العسكريين الأوكرانيين قوله: "يتفوق الروس في كافة الأسلحة والمعدات. لديهم أعداد أكثر في الدبابات والمدفعية والطائرات وعناصر الجيش. كل ما لدينا أقل من ذلك بكثير. لقد استعدوا طويلا لخوض هذا الصراع. للأسف نحن لم نفعل هذا. لا يمكننا البقاء والصمود إلا إذا جاء الغرب لمساعدتنا وأعطانا المزيد من الأسلحة".كما اشتكى العسكري الأوكراني، من أنه بعد اكتشاف المواقع الأوكرانية، تقوم القوات الروسية بقصفها على الفور، وإسقاط قنابل FAB-500 الجوية عليها. (روسيا اليوم)