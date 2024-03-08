إسرائيل تعلّق على فتح ممر بحري لإيصال المساعدات لغزة.. هذا ما قالته

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رحبت اسرائيل اليوم الجمعة، بفتح الممر البحري من قبرص للمساعدات الانسانية إلى قطاع غزة، بعد إجراء عمليات تفتيش أمنية وفقا للمعايير الإسرائيلية.وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور خياط، إن "إسرائيل تبارك إطلاق المسار البحري من قبرص إلى قطاع غزة".واعتبر أن "المبادرة القبرصية ستسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد فحص أمني وفق المعايير الإسرائيلية".وأضاف خياط: "إسرائيل ستستمر بإدخال المساعدات لغزة من أجل سكان غزة، وفقا لقوانين الحرب وبالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفائنا حول العالم، لكن سنستمر أيضا في محاربة حماس التي تدعو لإبادة إسرائيل ونفذت مجزرة السابع من تشرين الأول. سنحارب حتى القضاء على حماس واستعادة المخطوفين".والجمعة قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنها تتوقع بدء تشغيل الممر البحري للمساعدات بين قبرص وغزة السبت أو الأحد، لتوصيل المساعدات التي يحتاجها الفلسطينيون في القطاع بشدة.وأضافت أن مساعدات غذائية جمعتها منظمة خيرية بدعم من الإمارات قد تغادر قبرص من ميناء لارنكا، الجمعة، في اختبار تجريبي.وذكرت فون دير لاين بعد زيارة لمنشآت في قبرص: "نطلق هذا الممر البحري القبرصي معا، الاتحاد الأوروبي والإمارات والولايات المتحدة".وأضافت: "نحن الآن قريبون جدا من فتح هذا الممر، ونأمل أن يكون ذلك في يومي السبت أو الأحد المقبلين. أنا سعيدة جدا لرؤية إطلاق تجريبي أولي اليوم". (سكاي نيوز)