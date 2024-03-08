تعرّض لحادث سير في هذه الدولة.. نجل زعيم بارز في المستشفى وحالته خطرة (فيديو)

أصيب محمد فتح البرهان الرحمن، نجل رئيس السودان، بجروح خطيرة عندما اصطدمت دراجته النارية بالمركبة التي أمامه عند تقاطع جامعة إنسيك أتليم بأنقرة.
وعلم أن الرحمن الذي تم نقله إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى ما زال في حالة صحية خطيرة. https://t.co/cJtPh2OVMZ
— Wasil Ali - واصل علي (@wasilalitaha) March 7, 2024
أصيب محمد فتح البرهان الرحمن، نجل رئيس السودان، بجروح خطيرة عندما اصطدمت دراجته النارية بالمركبة التي أمامه عند تقاطع جامعة إنسيك أتليم بأنقرة.
وعلم أن الرحمن الذي تم نقله إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى ما زال في حالة صحية خطيرة. https://t.co/cJtPh2OVMZ