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عربي-دولي

تعرّض لحادث سير في هذه الدولة.. نجل زعيم بارز في المستشفى وحالته خطرة (فيديو)

Lebanon 24
08-03-2024 | 08:07
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أفادت وسائل إعلام اليوم الجمعة، بأن نجل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد تعرّض لحادث سير خطير في العاصمة التركية أنقرة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن صحيفة صباح التركية قولها، إن محمد فتح البرهان الرحمن نُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة، إثر تعرضه لحادث سير فيما كان يقود دراجة نارية في أنقرة.

وتداول ناشطون صورا للحادث، وقالوا إنه وقع عندما اصطدم نجل البرهان بمركبة كانت أمامه أثناء قيادته دراجته النارية عند تقاطع جامعة إنسيك أتليم بأنقرة.

وأكدوا أن الشاب نُقل إلى أحد المستشفيات، ويرقد في وحدة العناية المركزة، وأن وضعه الصحي خطير. (الجزيرة)
 
 
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