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عربي-دولي

موقع إسرائيليّ يكشف: صبر بايدن تجاه تل أبيب "نفد"

Lebanon 24
08-03-2024 | 14:00
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ذكرموقع "سكاي نيوز"، أنّ موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، أشار إلى تغيّر لهجة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه إسرائيل، سواء في ما يخص صفقة الرهائن المتعثرة أو إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مما يشير إلى "نفاد صبره".
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واستشهد الموقع بحديث بايدن خلال خطابه عن حالة الاتحاد، مساء الخميس، عن الرهائن الأميركيين فقط، عندما تعهد بأنه لن يهدأ له بال حتى يعودوا إلى عائلاتهم، مما قد يعني أنه "سيهتم بهم فقط".

وفي ضوء الجمود في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، قد يختار الرئيس الأميركي تغيير المسار والعمل من أجل صفقة منفصلة لإطلاق سراح الرهائن الأميركيين الستة فقط، من بين نحو 100 رهينة في قطاع غزة.

واعتبر "واللا" أن أمر بايدن للجيش الأميركي بإنشاء ميناء مؤقت في غزة من أجل تسريع إيصال المساعدات الإنسانية و"عدم انتظار إسرائيل"، دليل آخر على تغير نهجه في التعامل مع الأزمة.

وأشار خطاب الاتحاد الذي ألقاه بايدن إلى تغيير في موقفه تجاه الحرب في غزة، ونفاد الصبر في البيت الأبيض تجاه سلوك الحكومة الإسرائيلية، وفق "واللا".

وأضاف الموقع أن "الأزمة الإنسانية في قطاع غزة لعبت دورا مركزيا في خطاب الرئيس الأميركي، خاصة مبادرته لبناء ميناء مؤقت في غزة".

وأطلع مستشارو بايدن الصحفيين، الإثنين، على أن الرئيس أصدر تعليمات لفريقه بالمضي قدما في إنشاء الميناء.

كما استخدم الرئيس الأميركي في خطابه مصطلح "وقف إطلاق النار"، الذي كانت إدارته تتجنب استخدامه.
 
ولفت الموقع إلى أن "بايدن لم يذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطابه، بل تحدث عن القيادة الإسرائيلية ودعاها إلى أخذ الأزمة في قطاع غزة على محمل الجد".

وقال: "لا يمكن أن تكون المساعدات الإنسانية اعتبارا ثانويا أو ورقة مساومة. يجب أن تكون حماية أرواح المدنيين الأبرياء أولوية قصوى".

وأضاف "واللا": "أشار بايدن في خطابه إلى أن حلم السلام مع السعودية يتراجع طالما استمرت الحكومة الإسرائيلية في معارضة حل الدولتين"، معتبرا أنه "لا يوجد طريق آخر يضمن السلام بين إسرائيل وكافة الدول العربية، بما في ذلك السعودية". (سكاي نيوز)
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