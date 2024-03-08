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عربي-دولي

متى ستُعلن المفوضية الأوروبية عن موعد فتح الممر البحري لمساعدة غزة؟

Lebanon 24
08-03-2024 | 09:04
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أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، عن أملها في أن يفتح ممر بحري مخصص للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة، الأحد، في وقت تحذر الأمم المتحدة من خطر مجاعة في القطاع الفلسطيني المدمر من جراء الحرب.
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وقالت فون دير لايين بعد زيارة لميناء مدينة لارنكا جنوبي قبرص، على بعد 380 كيلومترا تقريبا من غزة: "نحن قريبون جدا من فتح هذا الممر، ونأمل أن يحدث ذلك هذا الأحد". (سكاي نيوز)
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