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عربي-دولي

لحظات حزينة... فيديو يُوثّق وفاة أحد المصلين خلال سجوده والمصحف بين يديه

Lebanon 24
08-03-2024 | 10:14
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أثار فيديو وفاة الحاج الأردني فريد أحمد حزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث وثّقت كاميرات مراقبة مثبته داخل مسجد في محافظة الزرقاء وفاته.

وأظهر الفيديو لحظة وفاة الحاج فريد أحمد "أبو فيصل"، وهو في وضعية السجود بالصف الأول في مسجد آل مكتوم، والمصحف الشريف بين يديه حيث كان يقرأ فيه ما تيسر من سور القرآن الكريم.

ولم يلاحظ رفاق الحاج فريد في البداية ما حصل معه، وبعد دقائق قليلة انتبهوا وأجروا الإسعافات الأولية له، ونقل على الفور إلى المستشفى، وما لبث وأن فارق الحياة. (العربية)
 
 
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