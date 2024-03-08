لحظات حزينة... فيديو يُوثّق وفاة أحد المصلين خلال سجوده والمصحف بين يديه

أثار فيديو وفاة الحاج الأردني فريد أحمد حزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث وثّقت كاميرات مراقبة مثبته داخل مسجد في محافظة الزرقاء وفاته.



وأظهر الفيديو لحظة وفاة الحاج فريد أحمد "أبو فيصل"، وهو في وضعية السجود بالصف الأول في مسجد آل مكتوم، والمصحف الشريف بين يديه حيث كان يقرأ فيه ما تيسر من سور القرآن الكريم.



ولم يلاحظ رفاق الحاج فريد في البداية ما حصل معه، وبعد دقائق قليلة انتبهوا وأجروا الإسعافات الأولية له، ونقل على الفور إلى المستشفى، وما لبث وأن فارق الحياة. (العربية)

وفاة الحاج فريد احمد (ابو فيصل العزوني ) خلال قراءة القرآن الكريم في مسجد آل مكتوم بمحافظة الزرقاء

توفي رحمه بعد سجود التلاوة وبعد ان وصل للآية الكريمة: (فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مئاب)



اللهم حسن الختام لنا جميعا

إنا لله وإنا إليه راجعون



الحياة فانية

دار ممر لمستقر pic.twitter.com/NIiEXYa2Ws — محمد علاء العناسوه (@alaa_tallaq) March 8, 2024 Advertisement