لحظات حزينة... فيديو يُوثّق وفاة أحد المصلين خلال سجوده والمصحف بين يديه

وفاة الحاج فريد احمد (ابو فيصل العزوني ) خلال قراءة القرآن الكريم في مسجد آل مكتوم بمحافظة الزرقاء
توفي رحمه بعد سجود التلاوة وبعد ان وصل للآية الكريمة: (فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مئاب)
اللهم حسن الختام لنا جميعا
إنا لله وإنا إليه راجعون
الحياة فانية
دار ممر لمستقر pic.twitter.com/NIiEXYa2Ws
— محمد علاء العناسوه (@alaa_tallaq) March 8, 2024
وفاة الحاج فريد احمد (ابو فيصل العزوني ) خلال قراءة القرآن الكريم في مسجد آل مكتوم بمحافظة الزرقاء
توفي رحمه بعد سجود التلاوة وبعد ان وصل للآية الكريمة: (فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مئاب)
اللهم حسن الختام لنا جميعا
إنا لله وإنا إليه راجعون
الحياة فانية
دار ممر لمستقر pic.twitter.com/NIiEXYa2Ws