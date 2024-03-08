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حادث جديد قبالة سواحل اليمن

Lebanon 24
08-03-2024 | 10:30
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قالت هيئتان بحريتان بريطانيتان إنهما تلقتا تقريرين، عن حادث على بعد نحو 50 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن اليمنية في المياه التي يشنّ فيها الحوثيون هجمات على السفن.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن السلطات تحقق في الحادث. (سكاي نيوز)
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