Advertisement

عربي-دولي

داخل شقة دانييلا كليت... العثور على ذهب ومبالغ مالية ضخمة وأسلحة

Lebanon 24
08-03-2024 | 10:45
A-
A+
Doc-P-1172952-638455166969113816.jpg
Doc-P-1172952-638455166969113816.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة "شبيغل" بالعثور على أكثر من كلغ ذهب ومبلغ كبير من المال والأسلحة في شقة دانييلا كليت العضوة السابقة بجماعة "الجيش الأحمر"، والتي تم اعتقالها في نهاية فبراير ببرلين.

وذكرت الصحيفة أن المحققين عثروا "على مسدس مرتبط بعملية سطو عمرها 40 عاما و1.2 كيلوغرام من الذهب في شقة الإرهابية السابقة دانييلا كليت".
Advertisement

كما عثروا في مخبأ سري في خزانة على 40 ألف يورو وبندقية كلاشينكوف وقاذفة قنابل يدوية وجهاز تشويش، حسب المصدر نفسه.

وقد تمت مصادرة هواتف محمولة وعدد من بطاقات الهوية من المعتقلة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2024-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:15 | 2024-03-08
11:13 | 2024-03-08
11:03 | 2024-03-08
11:00 | 2024-03-08
10:55 | 2024-03-08
10:30 | 2024-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24