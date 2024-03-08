داخل شقة دانييلا كليت... العثور على ذهب ومبالغ مالية ضخمة وأسلحة

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أفادت صحيفة "شبيغل" بالعثور على أكثر من كلغ ذهب ومبلغ كبير من المال والأسلحة في شقة دانييلا كليت العضوة السابقة بجماعة "الجيش الأحمر"، والتي تم اعتقالها في نهاية فبراير ببرلين.وذكرت الصحيفة أن المحققين عثروا "على مسدس مرتبط بعملية سطو عمرها 40 عاما و1.2 كيلوغرام من الذهب في شقة الإرهابية السابقة دانييلا كليت".كما عثروا في مخبأ سري في خزانة على 40 ألف يورو وبندقية كلاشينكوف وقاذفة قنابل يدوية وجهاز تشويش، حسب المصدر نفسه.وقد تمت مصادرة هواتف محمولة وعدد من بطاقات الهوية من المعتقلة. (روسيا اليوم)