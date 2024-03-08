وجهت انتقادات حادة لبايدن.. من تكون السيناتورة الجمهورية كاتي بريت؟

وجهت السيناتورة كاتي بريت، انتقادات لاذعة لسياسات الرئيس الأميركي جو بايدن، وإدارته لملفات الاقتصاد وقضايا الهجرة وأمن الحدود، في الرد الجمهوري على خطابه عن حالة الاتحاد، الخميس، وقالت في كلمتها التي ألقتها من مطبخ منزلها في ولاية ألاباما، إن "الحلم الأميركي تحول إلى كابوس بالنسبة للعديد من العائلات"، معتبرة أنه يمكن تلخيص الحالة الحقيقية للاتحاد، بعبارة: "عائلاتنا تتألم، ويمكن لبلدنا أن يفعل ما هو أفضل".

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من هي بريت التي تعد أصغر سيناتورة في مجلس الشيوخ؟



كاتي بيرت هي "سيناتور ولاية ألاباما"، وتعد أصغر امرأة جمهورية منتخبة لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي، وفق تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.



السيناتورة البالغة من العمر 42 عاما، موظفة سابقة في الكونغرس وأم لطفلين، وزوجها هو ويسلي بريت، لاعب كرة القدم الأميركية السابق.



وشغلت منصب الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال في ألاباما، وغرفة التجارة بالولاية، ورئيسة الموظفين سابقا للسيناتور السابق، ريتشارد شيلبي، وهو السيناتور الأطول خدمة في ألاباما، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".



وفي عام 2018، تم انتخابها كأول امرأة لقيادة مجلس الأعمال في ولايتها، حيث أصبحت مرتبطة بحملة (Keep Alabama Open) خلال جائحة كوفيد-19. وقد أدى هذا الدور إلى رفع مكانتها داخل الولاية. وأثارت استقالتها في عام 2021 تكهنات، ثبت صحتها لاحقا، حول نيتها السعي للحصول على مقعد في مجلس الشيوخ، وفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".



ووفق "سي بي اس نيوز"، فقد تم انتخابها عام 2022، لتصبح أول عضوة في مجلس الشيوخ تُنتخب عن ولاية ألاباما، بدعم من الرئيس السابق الأميركي، دونالد ترامب، ووعدت بالقدوم إلى واشنطن باعتبارها "أمّا في مهمة"، حسبما تشير وكالة " أسوشيتد برس".



وبريت هي المرأة الوحيدة من بين ستة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، ويُنظر إليها على أنها "نجمة جمهورية صاعدة" وتم طرحها كمرشح محتمل لمنصب نائب الرئيس للمرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".



وتبقى هذه السنة الثالثة على التوالي التي يختار فيها الجمهوريون امرأة للرد على خطاب الاتحاد، وحملت تصريحاتها بريت، نفس الرؤية المنتقدة "لمستقبل البلاد المظلم"، في ظل حكم بايدن والديمقراطيين، كما فعلت حاكمة أركنساس سارة هاكابي ساندرز في عام 2023، وحاكمة ولاية أيوا، كيم رينولدز في 2022، حسب "أسوشيتد برس". (الحرة)