إيران تطالب الأمم المتحدة بإسقاط عضوية إسرائيل من لجنة المرأة

طالبت ممثلية جمهورية إيران بالأمم المتحدة، في ذكرى يوم المرأة العالمي بطرد إسرائيل من لجنة المرأة التابعة للمنظمة، مشيرة إلى مقتل حوالي 9 آلاف فلسطينية في هجوم إسرائيل على غزة.

وجاءت مطالبة الممثلية الإيرانية في بيان لها مشيرة من خلاله إلى "استشهاد أكثر من 9000 سيدة فلسطينية نتيجة جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة"، بحسب البيان.

وقال بيان الممثلية الإيرانية إنه "في اليوم العالمي للمرأة، اليوم الجمعة 8 أذار، فإن تمكين المرأة وتعزيز حقوقها يتطلب معالجة الظلم".

وأضافت: "أكثر من 9 آلاف سيدة فلسطينية استشهدن على يد الكيان الصهيوني وسط تقاعس مجلس الأمن الدولي. يجب منع إشغال مقاعد الأمم المتحدة من قبل كيان الاحتلال الصهيوني".

( روسيا اليوم)