Advertisement

عربي-دولي

حكومة دبي تدعو المواطنين لعدم مغادرة بيوتهم حتى يوم الأحد.. ما السبب؟

Lebanon 24
08-03-2024 | 11:03
A-
A+
Doc-P-1172959-638455181390805790.jpg
Doc-P-1172959-638455181390805790.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا المكتب الإعلامي لحكومة دبي الجمهور إلى ضرورة الالتزام بعدد من التدابير تزامناً مع المنخفض الجوي المتوقع على دولة الإمارات.

وقال المكتب في تدوينة على حسابه في منصة إكس إنه نظراً لتوقع تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي قوية من مساء اليوم الجمعة 8 آذار إلى ظهر يوم الأحد 10 آذار، مصحوبة بسقوط أمطار شديدة الغزارة مع برق ورعد وسقوط البَرد أحياناً، تؤدي إلى تجمع المياه وجريان الأودية الجارفة، وفيضان بعض السدود وهبوب الرياح القوية المصاحبة للسحب الركامية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتطاير بعض الأجسام الصلبة.(بوابة أخبار اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2024-03-08
13:47 | 2024-03-08
13:40 | 2024-03-08
13:40 | 2024-03-08
13:27 | 2024-03-08
13:20 | 2024-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24