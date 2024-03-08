حكومة دبي تدعو المواطنين لعدم مغادرة بيوتهم حتى يوم الأحد.. ما السبب؟

دعا المكتب الإعلامي لحكومة دبي الجمهور إلى ضرورة الالتزام بعدد من التدابير تزامناً مع المنخفض الجوي المتوقع على دولة الإمارات.



وقال المكتب في تدوينة على حسابه في منصة إكس إنه نظراً لتوقع تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي قوية من مساء اليوم الجمعة 8 آذار إلى ظهر يوم الأحد 10 آذار، مصحوبة بسقوط أمطار شديدة الغزارة مع برق ورعد وسقوط البَرد أحياناً، تؤدي إلى تجمع المياه وجريان الأودية الجارفة، وفيضان بعض السدود وهبوب الرياح القوية المصاحبة للسحب الركامية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتطاير بعض الأجسام الصلبة.(بوابة أخبار اليوم)

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