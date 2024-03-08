ممر قبرص البحرى يستهدف تسريع نقل المساعدات إلى غزة

أعلن رئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، الجمعة، اقتراب فتح ممر بحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف خريستودوليدس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "نسعى أن يكون الممر البحري مستداما ومساهما رئيسيا في رفع المعاناة عن المدنيين في غزة".

وأشار إلى اقتراب فتح الممر البحري الخاص بنقل المساعدات إلى غزة التي تتعرض لأوضاع إنسانية كارثية جراء الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل ضد القطاع.

وجاء الإعلان بالتزامن مع زيارة تجريها رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مدينة لارنكا في قبرص الرومية.

Advertisement

( الأناضول)