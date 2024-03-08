هجوم حاد من اردوغان على نتنياهو: مثل كل الظالمين خائف وجبان!

إعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "النظام الإسرائيلي الذي يترأسه بنيامين نتنياهو قاتل ولص".



وفي كلمة له خلال "تجمع شبابي" في اسطنبول، قال إن "الحكومة الإسرائيلية التي يقودها نتنياهو مجرمة وقاتلة، ومجرد الوقوف إلى جانب حكومة نتنياهو، هو عقوبة ثقيلة وعار كبير"، مشيرا إلى ان "الحكومة الإسرائيلية جبانة مثل الظالمين الكبار، حيث تذبح الأطفال والنساء وتضطهد الأبرياء الذين ليس لديهم وسيلة للدفاع عن أنفسهم. نتنياهو مثل كل الظالمين الكبار خائف وجبان".

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هذا واتهم الرئيس التركي "أميركا والدول الأوروبية، التي شجّعت ودعمت إسرائيل، دخلت التاريخ، باعتبارها من حماة قتلة النساء والأطفال".



وشدد على أن "بلاده تعمل مع مصر والأردن على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة". وفي كلمة له خلال "تجمع شبابي" في اسطنبول، قال إن "الحكومة الإسرائيلية التي يقودها نتنياهو مجرمة وقاتلة، ومجرد الوقوف إلى جانب حكومة نتنياهو، هو عقوبة ثقيلة وعار كبير"، مشيرا إلى ان "الحكومة الإسرائيلية جبانة مثل الظالمين الكبار، حيث تذبح الأطفال والنساء وتضطهد الأبرياء الذين ليس لديهم وسيلة للدفاع عن أنفسهم. نتنياهو مثل كل الظالمين الكبار خائف وجبان".هذا واتهم الرئيس التركي "أميركا والدول الأوروبية، التي شجّعت ودعمت إسرائيل، دخلت التاريخ، باعتبارها من حماة قتلة النساء والأطفال".وشدد على أن "بلاده تعمل مع مصر والأردن على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".



كما دعا أردوغان "الإنسانية إلى التحرك بشكل موحّد ضدّ سياسة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل"، مشيرا إلى أنه يبذل "قصارى جهدنا لإنهاء المذبحة في غزة والظلم في فلسطين دون الرضوخ لأي تهديد".



وختم: "نتباحث مع الأطراف كافة، لضمان تحقيق الوحدة بين أشقائنا الفلسطينيين".