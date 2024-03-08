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عربي-دولي

إسرائيل تعدم فلسطينيا في جنين.. حاصرت منزله واحتجزت جثمانه

Lebanon 24
08-03-2024 | 11:44
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استُشهد فلسطيني الجمعة اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق بيان مشترك بين هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وأفاد البيان بأن "قوات الاحتلال أعدمت الجمعة، الأسير السابق محمد عادل الشلبي (39 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية قرب جنين، بعد أن حاصرت منزله وأطلقت النار عليه واعتقلته، ثم أعلن عن استشهاده لاحقاً، ويواصل الاحتلال احتجاز جثمانه".
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وأوضح أن "الشلبي، أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، ويلاحقه الاحتلال منذ نحو ثلاثة شهور".

وأضاف البيان أن "عمليات الإعدام الميداني شكّلت وما تزال أبرز الجرائم التي انتهجها الاحتلال على مدار عقود طويلة، وصعد منها خلال العامين الماضيين، ومع تصاعد عمليات المقاومة خلال العام الماضي، لتصل إلى ذروتها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بما فيها عمليات الإعدام بحقّ المواطنين في أثناء حملات الاعتقال في الضفة".

وكان جيش الاحتلال اقتحم، في وقت سابق الجمعة، بلدة السيلة الحارثية وحاصر منزلاً، وطلبت ممن بداخله عبر مكبرات الصوت بالاستسلام.(trt arabic)
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