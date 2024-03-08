15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تعدم فلسطينيا في جنين.. حاصرت منزله واحتجزت جثمانه
Lebanon 24
08-03-2024
|
11:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
استُشهد فلسطيني الجمعة اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق بيان مشترك بين هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.
وأفاد البيان بأن "قوات الاحتلال أعدمت الجمعة، الأسير السابق محمد عادل الشلبي (39 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية قرب جنين، بعد أن حاصرت منزله وأطلقت النار عليه واعتقلته، ثم أعلن عن استشهاده لاحقاً، ويواصل الاحتلال احتجاز جثمانه".
Advertisement
وأوضح أن "الشلبي، أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، ويلاحقه الاحتلال منذ نحو ثلاثة شهور".
وأضاف البيان أن "عمليات الإعدام الميداني شكّلت وما تزال أبرز الجرائم التي انتهجها الاحتلال على مدار عقود طويلة، وصعد منها خلال العامين الماضيين، ومع تصاعد عمليات المقاومة خلال العام الماضي، لتصل إلى ذروتها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بما فيها عمليات الإعدام بحقّ المواطنين في أثناء حملات الاعتقال في الضفة".
وكان جيش الاحتلال اقتحم، في وقت سابق الجمعة، بلدة السيلة الحارثية وحاصر منزلاً، وطلبت ممن بداخله عبر مكبرات الصوت بالاستسلام.(trt arabic)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
النجمة السورية الشهيرة تستمتع بوقتها في باريس مع ممثل لبناني (صور)
Lebanon 24
النجمة السورية الشهيرة تستمتع بوقتها في باريس مع ممثل لبناني (صور)
01:43 | 2024-03-08
08/03/2024 01:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهمّ المواطنين.. هذا ما يجب أنّ تعرفوه عن فاتورة الكهرباء الجديدة
Lebanon 24
خبر يهمّ المواطنين.. هذا ما يجب أنّ تعرفوه عن فاتورة الكهرباء الجديدة
05:06 | 2024-03-08
08/03/2024 05:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير في هذه الدولة.. نجل زعيم بارز في المستشفى وحالته خطرة (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير في هذه الدولة.. نجل زعيم بارز في المستشفى وحالته خطرة (فيديو)
08:07 | 2024-03-08
08/03/2024 08:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يستخدم "حزب الله" صواريخه القديمة ضدّ إسرائيل؟
Lebanon 24
لماذا يستخدم "حزب الله" صواريخه القديمة ضدّ إسرائيل؟
15:00 | 2024-03-07
07/03/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تشهده أجواء مدينة صيدا الآن
Lebanon 24
هذا ما تشهده أجواء مدينة صيدا الآن
14:54 | 2024-03-07
07/03/2024 02:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2024-03-08
موقع إسرائيليّ يكشف: صبر بايدن تجاه تل أبيب "نفد"
13:47 | 2024-03-08
البنتاغون يسمح لمقاتلة بحمل أسلحة نووية.. اليكم التفاصيل
13:40 | 2024-03-08
تقارير خطيرة.. إسرائيل تقتل المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون
13:40 | 2024-03-08
بلجيكا تدين خطة إسرائيل لتوسيع المستوطنات
13:27 | 2024-03-08
فيديو مُرعب: سقوط عجلة طائرة بعد إقلاعها.. وهذا ما حصل!
13:20 | 2024-03-08
فرنسا.. شجار بين مؤيدي فلسطين وإسرائيل في يوم المرأة العالمي
فيديو
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
03:29 | 2024-03-08
08/03/2024 21:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
04:04 | 2024-03-05
08/03/2024 21:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
08/03/2024 21:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24