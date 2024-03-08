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فرنسا.. شجار بين مؤيدي فلسطين وإسرائيل في يوم المرأة العالمي

Lebanon 24
08-03-2024 | 13:20
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وقع شجار بين مؤيدين لفلسطين وإسرائيل، الجمعة، خلال مظاهرة بالعاصمة الفرنسية باريس، في إطار يوم المرأة العالمي.

 ونُظمت المظاهرة بدعوة من جمعيات ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، شارك فيها مؤيدون للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

 وشهدت المظاهرة اندلاع شجار بين الجماعة الداعمة لإسرائيل وتتكون أغلبها من رجال، والجماعة الداعمة لفلسطين وتتشكل غالبيتها من نساء.

 وحاول المؤيدون الإسرائيليون توجيه لكمات للجماعة الأخرى، كما استخدموا بخاخات الفلفل ضدهم، في حين حاول مؤيدو فلسطين التصدي لهم وإبعادهم، وسط هتافات من الجانبين.

( الأناضول)
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