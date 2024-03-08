بأقفاص بشرية.. أهالي الأسرى لدى حماس يقطعون طرقا رئيسية داخل إسرائيل

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ عدداً من أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة قطعوا الطريق السريع رقم 1 باتجاه القدس المحتلة، ووضعوا أنفسهم في أقفاص، بهدف تذكير رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بوضع أبنائهم.وأشار موقع "والاه" الإسرائيلي إلى أن أهالي الأسرى طالبوا نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق فوراً، وبإفساح المجال لمن يفعل ذلك إذا لم يتمكن هو من ذلك، مؤكدين أنه "لا نصر كامل من دون عودة الأسرى".وخاطب المعتصمون نتنياهو بالقول: "أنت الرأس ومن مسؤوليتك إعادتهم.. اذهب إلى صفقة، وتجاهل بن غفير وسموتريتش، وأعد أولئك الذين تخليت عنهم".وطالب المعتصمون الجمهور الإسرائيلي بالاستيقاظ والمطالبة بالتوصل إلى اتفاق "لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك فسيعود الأسرى في توابيت".ونقلت "القناة الـ12" الإسرائيلية عن إحدى المشاركات في قطع الطريق، أيالا ميتسغر، قولها: "لا يوجد أمامنا خيار، نحن هنا لكي نذكّر رئيس حكومتنا أنّ من مسؤوليته أن يعيدهم، ويجب أن يعودوا إلى منازلهم بأسرع ما يمكن، وقتهم انتهى، هم يموتون هناك، كفى".(الميادين)