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عربي-دولي

فيديو مُرعب: سقوط عجلة طائرة بعد إقلاعها.. وهذا ما حصل!

Lebanon 24
08-03-2024 | 13:27
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اضطرت طائرة ركاب من طراز "بوينغ 777″ إلى الهبوط اضطراريا بعد وقت قصير من إقلاعها أمس الخميس من أحد مطارات سان فرانسيسكو في رحلة إلى اليابان، وذلك بعد سقوط أحد إطاراتها في موقف سيارات تابع للمطار.
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ويُظهر مقطع فيديو منشور على الإنترنت سقوط الإطار من طائرة شركة "يونايتد إيرلاينز" بعد ثوان من إقلاعها من مطار سان فرانسيسكو الدولي.

وذكر موقع "كرون 4" أن الإطار سقط في موقف للسيارات يستخدمه موظفو المطار وألحق أضرارا بالعديد من السيارات، وفق مسؤولين في المطار، قبل أن يتم تحويل الطائرة إلى مطار لوس أنجلوس الدولي حيث هبطت.
المصدر: الجزيرة نت

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