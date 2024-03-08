Advertisement

عربي-دولي

البنتاغون يسمح لمقاتلة بحمل أسلحة نووية.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-03-2024 | 13:47
A-
A+
Doc-P-1173010-638455281611219478.jpg
Doc-P-1173010-638455281611219478.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "Breaking Defense" أن مقاتلة "إف-35 اي" الأميركية من الجيل الخامس حصلت على شهادة رسمية لحمل الأسلحة النووية.

ونقلت الصحيفة عن الممثل الرسمي لبرنامج إنتاج طائرات "إف-35 اي" إن الشهادة تسمح بحمل القنبلة النووية الحرارية من طراز "بي61-12" فقط، وتم استلامها في 12 تشرين الاول 2023 قبل الموعد المحدد.
Advertisement
 
ولا تسمح الشهادة للمقاتلة ذات الإقلاع والهبوط العمودي "إف-35 بي" وللمقاتلة "إف-35 سي" بحمل القنبلة النووية الحرارية.

 
يذكر أنه تم اعتماد أول عينة من القنبلة النووية "بي61" في الخدمة عام 1968. وتم إصدار قنبلة "بي61-12" المعدلة في الولايات المتحدة في تشرين الثاني 2021.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:15 | 2024-03-08
16:09 | 2024-03-08
16:00 | 2024-03-08
15:57 | 2024-03-08
15:40 | 2024-03-08
15:29 | 2024-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24