البنتاغون يسمح لمقاتلة بحمل أسلحة نووية.. اليكم التفاصيل

ذكرت صحيفة "Breaking Defense" أن مقاتلة "إف-35 اي" الأميركية من الجيل الخامس حصلت على شهادة رسمية لحمل الأسلحة النووية.



ونقلت الصحيفة عن الممثل الرسمي لبرنامج إنتاج طائرات "إف-35 اي" إن الشهادة تسمح بحمل القنبلة النووية الحرارية من طراز "بي61-12" فقط، وتم استلامها في 12 تشرين الاول 2023 قبل الموعد المحدد.

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ولا تسمح الشهادة للمقاتلة ذات الإقلاع والهبوط العمودي "إف-35 بي" وللمقاتلة "إف-35 سي" بحمل القنبلة النووية الحرارية.





يذكر أنه تم اعتماد أول عينة من القنبلة النووية "بي61" في الخدمة عام 1968. وتم إصدار قنبلة "بي61-12" المعدلة في الولايات المتحدة في تشرين الثاني 2021.