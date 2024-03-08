معلومات خطيرة.. السويد تبيع أسلحة لجهة مجهولة!

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كشفت وسائل إعلام تفاصيل مثيرة عن بيع السويد أسلحة بقيمة 1.5 مليار دولار خلال العام 2023، إلى جهة مجهولة، لم يتم الكشف عنها.وكشفت هيئة التفتيش السويدية للمنتجات الاستراتيجية "ISP" أن صادراتها من الأسلحة، ارتفعت في 2023 بنسبة 18 بالمئة لتصل إلى 1.75 مليار دولار، حيث أدت الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى البحث عن أسلحة.وقالت في بيان إن "معظم الصادرات ذهبت إلى دول الاتحاد الأوروبي و39 دولة تتعاون معها السويد".فيما ذكرت قناة TV4 المحلية، أن 1.5 مليار دولار هي قيمة أسلحة باعتها السويد إلى شريك غربي مجهول، فضلت الدولة عدم الكشف عنه.وأشارت إلى أن "هذا الرقم يشكل 40 بالمئة من كامل صادرات الأسلحة السويدية المسموح بها العام الماضي، والتي بلغت 28 مليار كرونة (2.74 مليار دولار)".وتتمتع السويد بصناعة دفاعية متنامية حيث تقوم شركة ساب بتصنيع الطائرة المقاتلة Gripen وطائرة المراقبة Global Eye والأسلحة المضادة للدبابات.وانضمت السويد مطلع هذا الشهر إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشكل رسمي، بعد محاولات دامت عدة سنوات.(عربي21)