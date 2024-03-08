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عربي-دولي

وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيره الأميركي تطورات الأوضاع في غزة

Lebanon 24
08-03-2024 | 14:35
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بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، الجهود المبذولة للتعامل مع تداعيات الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة.

 جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ابن فرحان من بلينكن وسط استمرار حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

 وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن ابن فرحان وبلينكن بحثا خلال الاتصال "القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

 وأضافت أن الجانبين بحثا "التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية"، دون تفاصيل أكثر.

 وتأتي المحادثات قبل أيام من حلول شهر رمضان في 11 آذار الجاري فلكيًا، وسط مساع مصرية قطرية أمريكية للتوصل إلى هدنة قبل حلول الشهر المعظم لدى مسلمي العالم.

( روسيا اليوم)
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