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عربي-دولي

أرقام صادمة في يوم المرأة العالمي.. الحرب على غزة حرب على النساء أيضا

Lebanon 24
08-03-2024 | 15:10
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قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الجمعة، إن أكثر من 9 آلاف فلسطينية استشهدوا في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع للشهر السادس تواليا.

 جاء ذلك على لسان المديرة التنفيذية لشؤون المرأة بالأمم المتحدة سيما بحوث، خلال فعالية في نيويورك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 آذار من كل عام.

 ولفتت إلى أن النساء يدفعن الثمن الأكبر في الحروب والنزاعات، مشيرة إلى أن هذا الأمر يحدث في الشرق الأوسط وهايتي والسودان وميانمار ومنطقة الساحل وأوكرانيا وأفغانستان وأجزاء أخرى من العالم.

 وأضافت أن النساء يتعرضن للعنف الجنسي في الصراعات بشكل متزايد في الفترات الأخيرة، معربة عن إدانتها الشديدة لذلك.

 وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه لا يمكن تحقيق السلام في غزة دون تحقيق العدالة لجميع الضحايا.

( الأناضول)
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