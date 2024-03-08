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عربي-دولي

حماس تشيد بعملية "مستوطنة حومش": ردٌّ طبيعيّ على مجازر الإحتلال

Lebanon 24
08-03-2024 | 15:05
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أشادت حماس بالعملية المزدوجة التي وقعت قرب مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية، وأسفرت عن إصابة 7 جنود إسرائيليين.

ووصفت حماس -في بيان- العملية بالبطولية، واعتبرتها ردا طبيعيا على مجازر الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية وتهديداته للمسجد الأقصى.
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ودعا البيان من وصفهم بالأحرار من أبناء الشعب الفلسطيني إلى مواصلة الثأر والرد على جرائم الاحتلال.(الجزيرة)
المصدر: الجزيرة نت
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