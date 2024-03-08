حماس تشيد بعملية "مستوطنة حومش": ردٌّ طبيعيّ على مجازر الإحتلال

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أشادت حماس بالعملية المزدوجة التي وقعت قرب مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية، وأسفرت عن إصابة 7 جنود إسرائيليين.ووصفت حماس -في بيان- العملية بالبطولية، واعتبرتها ردا طبيعيا على مجازر الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية وتهديداته للمسجد الأقصى.ودعا البيان من وصفهم بالأحرار من أبناء الشعب الفلسطيني إلى مواصلة الثأر والرد على جرائم الاحتلال.(الجزيرة)