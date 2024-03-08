حاخام يافا يعلّم تلاميذه أن الشريعة اليهودية تحتّم قتل سكان غزة

دعا حاخام إسرائيلي إلى قتل نساء وأطفال غزة، معتبرًا أن ذلك يأتي استجابة لتعاليم "الشريعة اليهودية".

الدعوة جاءت على لسان الحاخام إلياهو مالي، في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس.

ويرأس الحاخام مدرسة "شيرات موشيه" الدينية في مدينة يافا (وسط)، التي يدرس بها طلابا يخدمون بالجيش الإسرائيلي.

ويقول "مالي"، في مقطع الفيديو: "في حربنا المقدسة، وفي حالتنا هذه في غزة، فإنه وفق ما تقوله الشريعة (لا تُحيي كل نفس)، ومنطق هذا واضح جدا وهو: إذا لم تقتلهم فإنهم سيقتلونك".

وزعم أن من وصفهم بـ"مخربي" حرب اليوم، "أطفال الحرب السابقة الذين أبقيناهم على قيد الحياة، والنساء في الواقع من يصنعن الإرهابيين"، على حد تعبيره.

وتابع: "هذا يعني أن هذه القاعدة (لا تُحيي كل نفس) واضحة جدا في مفهومها، فإما أنت أو هم".

واستطرد الحاخام المتطرف: "من يأتي لقتلك اقتله أولاً".

وأردف: "الذي جاء لقتلك بهذا المفهوم لا يشمل فقط الشاب بعمر 16 أو 18 أو 20 أو 30 عامًا والذي يوجه عليك السلاح الآن، وإنما أيضا جيل المستقبل (أطفال غزة)، وكذلك أولئك الذين ينجبون جيل المستقبل (نساء غزة) لأنه لا يوجد فرق حقًا".

( الأناضول)