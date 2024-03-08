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عربي-دولي

دولة أجنبية تتراجع عن قرارها: سنستأنف تمويل الأونروا

Lebanon 24
08-03-2024 | 15:29
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أعلن وزير المساعدات الدولية الكندي أحمد حسين في بيان أن أوتاوا ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا.

ويذكر أن كندا كانت قد أوقفت التمويل لـ"الأونروا"، في 26 كانون الثاني، بعدما اتهمت إسرائيل بعض موظفي الأونروا بالاشتراك في هجوم حركة "حماس" في السابع من تشرين الأول.(الجزيرة)
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