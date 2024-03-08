حرب إسرائيل على التعليم: الجيش دمّر جامعات غزة بأكملها

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نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تقريرا، سلطت فيه الضوء على الأثر المدمر للاحتلال الإسرائيلي على قطاع التعليم العالي في غزة، حيث تعرّضت جميع الجامعات الـ12 في القطاع إما للتدمير أو لحقت بها أضرار جسيمة.وقالت الصحيفة، في تقريرها إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت جميع مؤسسات التعليم العالي في القطاع الفلسطيني، وقُتل في التفجيرات ثلاثة رؤساء جامعات، وما يقارب 100 عميد وأستاذ جامعي.‌‌وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ذلك الحين بتدمير أو إلحاق أضرار بـ 12 جامعة في قطاع غزة خلال الغارات الجوية أو القصف. ووفقا للأمم المتحدة، حتى أوائل كانون الثاني/ يناير، تضرر حوالي 75 بالمئة من البنية التحتية التعليمية في القطاع.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير الموقع الرئيسي لجامعة الأزهر في مدينة غزة وفرعها في منطقة المغراقة في ثلاث غارات جوية متتالية في 11 تشرين الأول و4 و21 تشرين الثاني 2023. وقبل السابع من كانون الأول، كان كرم جاد الله، البالغ من العمر 22 سنة، يدرس اللغة الفرنسية والأدب الإنجليزي هناك. وفي سنته الرابعة، خطّط للتقدم للحصول على درجة الماجستير في القانون في إحدى جامعات بروكسل.يقول الشاب، الذي أصبح الآن لاجئاً في رفح ويعمل في مؤسسة خيرية توزع الطعام في المنطقة: "لقد تم استثمار ملايين الدولارات في المباني الأخيرة لجامعتي. كان هناك الكثير من الأشجار. كان لدينا أساتذة رفيعة المستوى. في بعض الأحيان، بعد أن تفقد شيئا تدرك كم كان ثمينا.‌‌تحدثت الصحيفة عن أكرم حبيب (68 سنة)، الذي يدرّس الأدب الإنجليزي في الجامعة الإسلامية بغزة، وهي من أرقى الجامعات في القطاع. ويقول الأستاذ الذي غادر إلى تركيا: "لقد شكلنا النخبة في غزة. لقد أصبح طلابي السابقون سفراء ومحامين ومهندسين وضباط شرطة ومعلمين. واليوم، مات الكثير منهم".