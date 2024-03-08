الإمارات تصدر عفوا عن 691 سجينا في دبي بمناسبة شهر رمضان

أمر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، بالإفراج عن 691 نزيلا من نزلاء المؤسسات العقابية في دبي من مختلف الجنسيات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن "العفو يأتي في إطار حرص الشيخ محمد بن راشد، على تمكين المشمولين بالعفو من الانضمام إلى ذويهم في هذه المناسبة العطرة بكل ما تحمله من قيم الرحمة والإحسان والتسامح، ومنحهم الفرصة للتوبة والانخراط مرة أخرى في المجتمع، وإدخال البهجة والسرور على أبنائهم وإخوانهم وأسرهم في هذا الشهر الفضيل".

( روسيا اليوم)