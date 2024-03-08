الملك تشارلز سيفوّت أول فعالية رسمية منذ مرضه.. هل يعتزم التنحي؟

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نقلت وكالة "رويترز" عن خبراء قولهم إن الملك تشارلز الثالث سيفوّت، يوم الاثنين المقبل، أول فعالية ملكية رئيسية منذ تشخيص إصابته بالسرطان، لكن لا توجد إشارة على تواري الملك عن أنظار العامة، أو التفكير في التنحي.وعلى الرغم من ان الملك البريطاني سيفوت فعاليات الاحتفال بالكومنولث، وهو اتحاد يضم 56 دولة انبثقت من الإمبراطورية البريطانية، وستقود زوجته، الملكة كاميلا، أداء الواجب الملكي، إلا أن تشارلز سيلقي كلمة بالفيديو، في أحدث دليل على أنه يقوم بواجباته الرسمية.يشار الى ان يوم الكومنولث هو حدث سنوي مهم في تقويم فعاليات العائلة المالكة، وتشارلز هو رئيس الكومنولث الذي كانت والدته تحبه بشدة. وفي هذا اليوم، يحضر كبار أفراد العائلة المالكة قداسا بكنيسة "وستمنستر آبي" في لندن، التي تُوج فيها تشارلز العالم الماضي.