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عربي-دولي

شهيدان في استهداف إسرائيلي لمنتظري مساعدات إنسانية في غزة

Lebanon 24
08-03-2024 | 18:00
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استشهد شخصان وأُصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، يوم الجمعة، جرّاء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على منتظري المساعدات عند دوار الكويت في مدينة غزة.
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مساعدات

غزة

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