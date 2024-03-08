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عربي-دولي
شهيدان في استهداف إسرائيلي لمنتظري مساعدات إنسانية في غزة
Lebanon 24
08-03-2024
|
18:00
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استشهد شخصان وأُصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، يوم الجمعة، جرّاء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على منتظري المساعدات عند دوار الكويت في مدينة غزة.
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مساعدات
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