إسرائيل تدرس تسليح مدنيين في غزة لحماية المساعدات

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قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" يوم الجمعة إن مسؤولين إسرائيليين يناقشون تسليح بعض المدنيين في قطاع غزة لتوفير الحماية الأمنية لقوافل المساعدات المتجهة إلى القطاع المحاصر في إطار تخطيط أوسع نطاقا للإمدادات الإنسانية بعد انتهاء القتال.وأصبحت مسألة توزيع الإمدادات بشكل آمن مشكلة كبرى مع زيادة الضغوط على المجتمع المدني في قطاع غزة الذي تديره حماس ورفض شرطة البلديات توفير الأمن للقوافل بسبب خطر استهدافها من القوات الإسرائيلية.وأشارت الصحيفة إلى أن "المدنيين لن يكونوا على صلة بجماعات مسلحة، بما في ذلك حماس، لكن لم تتّضح هويتهم بعد".وأضافت أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرجأ اتخاذ قرار بشأن هذه القضية".