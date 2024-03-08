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بايدن: وقف إطلاق النار في غزّة بحلول شهر رمضان يبدو صعباً

Lebanon 24
08-03-2024 | 19:00
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم أمس الجمعة إن "التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بحلول بداية شهر رمضان يبدو صعباً".
وأضاف بايدن في تصريحات للصحفيين أنه "يشعر بالقلق إزاء العنف في القدس الشرقية دون وقف لإطلاق النار".
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بايدن

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