Advertisement

عربي-دولي

شومر: مجلس الشيوخ الأميركي يتوصّل إلى اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة

Lebanon 24
08-03-2024 | 20:30
A-
A+
Doc-P-1173087-638455457000277004.jpg
Doc-P-1173087-638455457000277004.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر يوم أمس الجمعة أن الديموقراطيين والجمهوريين توصلوا إلى اتفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية عند منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة وذلك من خلال إقرار حزمة إنفاق مالية لعام 2024 بأكمله.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أميركا: سلطات زيمبابوي طردت موظفينا في وكالة التنمية الدولية
lebanon 24
09/03/2024 05:51:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تُريد إنهاء الحرب... هل تُعطي مقابلاً لـ"حزب الله"؟
lebanon 24
09/03/2024 05:51:16 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخابات 2024 تصيب أميركا بانفصام في الشخصية: انعزالية ترامب أم عالمية بايدن؟
lebanon 24
09/03/2024 05:51:16 Lebanon 24 Lebanon 24
منذ بداية الحرب.. كم صفقة أسلحة أبرمت أميركا مع إسرائيل؟
lebanon 24
09/03/2024 05:51:16 Lebanon 24 Lebanon 24

شومر

أميركا

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:43 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2024-03-08
19:00 | 2024-03-08
18:30 | 2024-03-08
18:00 | 2024-03-08
16:35 | 2024-03-08
16:31 | 2024-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24