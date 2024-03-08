شومر: مجلس الشيوخ الأميركي يتوصّل إلى اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر يوم أمس الجمعة أن الديموقراطيين والجمهوريين توصلوا إلى اتفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية عند منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة وذلك من خلال إقرار حزمة إنفاق مالية لعام 2024 بأكمله.

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