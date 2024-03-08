Advertisement

عربي-دولي

اردوغان على خط الأزمة الروسية الأوكرانية.. هذا ما اقترحه بشأن "قمة السلام"

Lebanon 24
08-03-2024 | 22:51
A-
A+
Doc-P-1173118-638455604097035881.jpeg
Doc-P-1173118-638455604097035881.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي سعت دولته العضو في الناتو إلى تحقيق التوازن في علاقاتها الوثيقة مع كل من أوكرانيا وروسيا، استضافة قمة سلام بين البلدين، وذلك خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة.
Advertisement

وصرح أردوغان، الذي اقترح مرارا التوسط في اتفاق سلام، في مؤتمر صحفي في إسطنبول عقب اجتماعه مع زيلينسكي، بأنه يأمل أن توافق روسيا على العرض التركي.

وأضاف "منذ البداية، ساهمنا بقدر ما نستطيع في إنهاء الحرب من خلال المفاوضات. ونحن مستعدون كذلك لاستضافة قمة سلام تشارك فيها روسيا أيضا".


وقال زيلينسكي في بيان في بداية الاجتماع إنه ممتن لدعم تركيا، وإنه مهتم بتعزيز التعاون الثنائي، وحماية السفن التجارية في البحر الأسود، وبتعاون أوكرانيا مع شركات الدفاع التركية.

من جانبه ذكر أردوغان أن الزعيمين ناقشا استقرار الشحن عبر البحر الاسود، مؤكدا على دعم تركيا "لسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2024-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-03-09
03:11 | 2024-03-09
02:49 | 2024-03-09
02:18 | 2024-03-09
02:08 | 2024-03-09
01:36 | 2024-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24