اردوغان على خط الأزمة الروسية الأوكرانية.. هذا ما اقترحه بشأن "قمة السلام"

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عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي سعت دولته العضو في الناتو إلى تحقيق التوازن في علاقاتها الوثيقة مع كل من أوكرانيا وروسيا، استضافة قمة سلام بين البلدين، وذلك خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة.وصرح أردوغان، الذي اقترح مرارا التوسط في اتفاق سلام، في مؤتمر صحفي في إسطنبول عقب اجتماعه مع زيلينسكي، بأنه يأمل أن توافق روسيا على العرض التركي.وأضاف "منذ البداية، ساهمنا بقدر ما نستطيع في إنهاء الحرب من خلال المفاوضات. ونحن مستعدون كذلك لاستضافة قمة سلام تشارك فيها روسيا أيضا".وقال زيلينسكي في بيان في بداية الاجتماع إنه ممتن لدعم تركيا، وإنه مهتم بتعزيز التعاون الثنائي، وحماية السفن التجارية في البحر الأسود، وبتعاون أوكرانيا مع شركات الدفاع التركية.من جانبه ذكر أردوغان أن الزعيمين ناقشا استقرار الشحن عبر البحر الاسود، مؤكدا على دعم تركيا "لسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها". (سكاي نيوز)