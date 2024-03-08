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بسبب سوء التغذية والجفاف.. وفاة 3 أطفال في مستشفى بغزة

Lebanon 24
08-03-2024 | 23:00
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قالت مصادر طبية في "حماس" إن 3 أطفال توفوا في مجمع الشفاء الطبي بغزة وذلك نتيجة لسوء التغذية والجفاف.

وأضافت المصادر أن حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف ارتفعت إلى 23 في غزة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية الإثنين من أن أطفالا يموتون جوعا في مستشفيين شمال قطاع غزة، زارتهما بعثتها في نهاية الأسبوع، راصدة نقصا حادا في الأغذية والوقود والأدوية.
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وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن الزيارتين اللتين أجرتهما الوكالة في نهاية الأسبوع إلى مستشفيي العودة وكمال عدوان "كانتا الأوليين منذ أكتوبر 2023، على الرغم من جهودنا للوصول بشكل أكثر انتظاما إلى شمال غزة".

ولفت تيدروس في منشور على منصة "إكس"، إلى أن الصورة "قاتمة" مشيرا إلى أن "الوضع في مستشفى العودة مروّع، نظرا إلى تدمير أحد الأبنية". (سكاي نيوز)
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