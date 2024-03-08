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عربي-دولي

إسقاط صاروخين حوثيين استهدفا سفينة بخليج عدن.. هذا ما أعلنه الجيش الأميركي

Lebanon 24
08-03-2024 | 23:10
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أعلن الجيش الأميركي، اليوم السبت، انه نفذ ضربة دفاعا عن النفس ضد صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأميركية على "إكس": "إنه في حوالي الساعة 3:55 مساء (بتوقيت صنعاء) أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن إلى خليج عدن على السفينة إم/في بروبيل فورتون التي ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها شركة من سنغافورة".
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وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، وأنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت أمس الجمعة إن تقارير عن نشاط لمسيّرات على مسافة 135 ميلا بحريا من شمال غرب جازان بالبحر الأحمر.

وكانت الهيئة البريطانية قد قالت في وقت سابق اليوم إنها تلقت بلاغا عن وقوع انفجارين أمام سفينة على بعد 50 ميلاً بحرياً جنوب شرقي سواحل عدن اليمنية وإن السفينة والطاقم لم يتعرضوا لأذى.

وأضافت الهيئة أن السلطات تتحرى عن الواقعة، ونصحت السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

بدورها قالت شركة أمبري للأمن البحري إنها على علم بوقوع حادث على بعد نحو 52 ميلاً بحرياً من جنوب عدن وإنها تحقق فيه.

ويأتي هذا التقرير في سياق هجمات متواصلة في منطقة البحر الأحمر. (العربية)


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