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عربي-دولي

السعودية تدعو لتحري هلال رمضان مساء الأحد.. وهذا أول أيام عيد الفطر

Lebanon 24
08-03-2024 | 23:29
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أمس الجمعة، دعت المحكمة العليا في السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء الأحد، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وأشارت، في بيان، إلى قرارها، مطلع الشهر الهجري الحالي، أن يوم الأحد 11 شباط الماضي، هو غرة شهر شعبان لهذا العام، مضيفة أنها ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية تحري رؤية هلال رمضان المبارك، مساء الأحد 29 / 8 / 1445هـ ـ وفق تقويم أم القرى، الموافق 10 آذار الحالي.
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وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وأعربت عن أملها "ممن لديه القدرة على الترائي، الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".

في سياق متصل، قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، في فيديو نشره على حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن القمر يبدأ من منتصف الشهر القمري يقترب من الشمس، وعندما يتدنى البُعد الزاوي بينهما عن 7 درجات يختفي نوره ويدخل في مرحلة المحاق، وحينها يُولد الهلال الجديد.

وأضاف أنه في تمام الساعة 12 ظهر الأحد المقبل 10 آذار سيولد هلال رمضان، وسيمكث بُعيد مغيب الشمس ربع ساعة تقريباً، متوقعاً بحسب المعايير الفلكية المتبعة لدينا، أن يوم الاثنين هو غرة الشهر الفضيل، وتكتمل عدّته 30 يوماً، والأربعاء 10 نيسان أول أيام العيد.

وأشار الزعاق إلى أن ولادة هلال الشهر الهجري على نوعَيْن، الأولى مشاهدة بالعين المجردة، وهذه نادرة الوقوع وتحدث وقت كسوف الشمس، والأخرى غير مشاهدة تحدث في كل شهر هجري، حيث يكون القمر بجانب الشمس.

وأبان في فيديو آخر، أن رمضان لهذه السنة سيكون في حيز تساوي الوقت واعتدال الزمن، لافتاً إلى أن طول الليل مساوٍ للنهار تقريباً، وأجواء الشهر المبارك معتدلة في غالبها. (العربية)

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