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للمرة الأولى.. إردوغان يتحدث عن مغادرة السلطة

Lebanon 24
09-03-2024 | 00:30
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تحدث الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، للمرة الأولى عن مغادرته السلطة، مؤكدا أن الانتخابات البلدية المقررة في 31 آذار ستكون "الأخيرة" له.

وقال إردوغان الذي يتولى السلطة منذ عام 2003: "أواصل العمل بدون توقف. نركض بدون أن نتنفس لأنه بالنسبة إلي هذه هي النهاية. ومع السلطة الممنوحة لي بموجب القانون، فإن هذه الانتخابات هي انتخاباتي الأخيرة".
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وأضاف أمام حشد من مؤسسة الشباب التركي قبل 22 يوما من الانتخابات "لكن النتيجة ستكون بركة لإخواني الذين سيأتون من بعدي. سيكون هناك انتقال للثقة".

ويعد الرهان الانتخابي الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم استعادة إسطنبول، المدينة الرئيسية والعاصمة الاقتصادية للبلاد، التي انتقلت إلى أيدي المعارضة، في عام 2019، وكان إردوغان نفسه رئيسا لبلديتها في التسعينيات.
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