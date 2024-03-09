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عربي-دولي
سقوط قتلى في عمليات إنزال جوي أميركية بغزة.. هذا ما أعلنته القيادة المركزية الأميركية
Lebanon 24
09-03-2024
|
00:30
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أكدت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، أن سقوط قتلى في إسقاط للمساعدات الجوية في غزة لم يكن ناجما عن إنزال أميركي.
وقالت "سنتكوم" في بيان عبر "إكس": "نحن على علم بتقارير تفيد مقتل مدنيين كنتيجة من إنزالات جوية إنسانية".
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وأضافت "على عكس ما أفادته بعض التقارير، فهذا لم يكن نتيجة عمليات إنزال جوي أميركي".
وقدمت "سنتكوم" "تعازيها الحارة لعائلات القتلى".
وأفاد مصدر عسكري أردني وكالة فرانس برس، في وقت سابق، بأنّ بلاده نفّذت عملية إسقاط مساعدات إنسانية بواسطة أربع طائرات في شمال غزة، الجمعة، بدون تسجيل أي حادث.
وقال: "الخلل الفني الذي تسبّب بعدم فتح بعض المظلات التي تحمل مساعدات وسقوطها بشكل حر على الأرض خلال الإنزال الجوي على غزة اليوم الجمعة لم يكن مصدره طائرة أردنية".
وأكد أن "الطائرات الأردنية الأربع التي نفذت عملية الإنزال بالاشتراك مع طائرات خمس دول أخرى، قد أتمت مهمتها من دون أي خلل".
يذكر أن مسؤولي الصحة في غزة أكدوا مقتل خمسة أشخاص وجرح عشرة آخرين، الجمعة، إثر سقوط صناديق مساعدات ألقتها طائرات على قطاع غزة.
وأفاد مسؤول في قسم العناية والطوارئ في مستشفى الشفاء، الجمعة، أن خمسة فلسطينيين قتلوا وجرح عشرة آخرون الجمعة إثر سقوط صناديق مساعدات ألقتها طائرات على قطاع غزة.
وقال الطبيب محمد الشيخ لوكالة فرانس برس: "قتل خمسة مواطنين وأصيب عشرة آخرون عقب سقوط صناديق مساعدات إنسانية إغاثية وغذائية ألقتها طائرات فوق منطقة أبراج الفيروز شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة".
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