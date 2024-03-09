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"إشارة حياة".. رسالة من نوع آخر تلقاها أهالي رهائن إسرائيليين لدى حماس

Lebanon 24
09-03-2024 | 01:00
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن عائلات الرهائن في غزة تلقوا "إشارات على الحياة" من أكثر من 12 محتجزا لدى حركة حماس.

وقالت القناة إن مراقبا بالجيش الإسرائيلي منع نشر المزيد من التفاصيل في هذه المرحلة.
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ولا يزال هناك أكثر من 134 رهينة في غزة بعد أن اختطفتهم حركة حماس في 7 تشرين الاول.
وقال عضو القيادة السياسية لحماس باسم نعيم إن الحركة "لا تعرف من هو حي ومن هو ميت" من الرهائن الذين تحتجزهم منذ هجومها على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول، وذلك في تصريح لوكالة فرانس برس.

وتوعّدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعد هجومها الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وباشرت إسرائيل حملة قصف كثيفة على غزة ردا على الهجوم أتبعتها بعمليات عسكرية برية في 27 تشرين الاول، أسفرت حتى الآن عن مقتل 30534 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
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