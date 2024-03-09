واشنطن تكشف تفاصيل إحباط "هجوم موسكو".. من هي الجهة المنفذة؟

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حذرت السفارة الأميركية في روسيا من أن "متطرفين" كانوا يعتزمون شن هجوم في موسكو، وذلك بعد ساعات من إعلان أجهزة الأمن الروسية إحباط هجوم بإطلاق النار كانت الذراع الأفغانية لتنظيم داعش تعتزم تنفيذه على كنيس يهودي.ولم تقدم السفارة مزيدا من التفاصيل عن طبيعة التهديد، لكنها قالت إنه يتعين على الأفراد تجنب الحفلات الموسيقية والحشود.وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني إنها "تراقب التقارير التي تفيد بأن متطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو، ومنها الحفلات الموسيقية"، ونصحت المواطنين الأميركيين بتجنب التجمعات الكبيرة خلال اليومين المقبلين.وجاء التحذير الأميركي بعد عدة ساعات من إعلان جهاز الأمن الاتحادي الروسي إحباط هجوم على كنيس يهودي في موسكو كانت تعتزم تنفيذه خلية تابعة لتنظيم داعش.ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان البيانان مرتبطين ببعضهما.