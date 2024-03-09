18
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
19
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
واشنطن تكشف تفاصيل إحباط "هجوم موسكو".. من هي الجهة المنفذة؟
Lebanon 24
09-03-2024
|
00:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت السفارة الأميركية في روسيا من أن "متطرفين" كانوا يعتزمون شن هجوم في موسكو، وذلك بعد ساعات من إعلان أجهزة الأمن الروسية إحباط هجوم بإطلاق النار كانت الذراع الأفغانية لتنظيم داعش تعتزم تنفيذه على كنيس يهودي.
Advertisement
ولم تقدم السفارة مزيدا من التفاصيل عن طبيعة التهديد، لكنها قالت إنه يتعين على الأفراد تجنب الحفلات الموسيقية والحشود.
وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني إنها "تراقب التقارير التي تفيد بأن متطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو، ومنها الحفلات الموسيقية"، ونصحت المواطنين الأميركيين بتجنب التجمعات الكبيرة خلال اليومين المقبلين.
وجاء التحذير الأميركي بعد عدة ساعات من إعلان جهاز الأمن الاتحادي الروسي إحباط هجوم على كنيس يهودي في موسكو كانت تعتزم تنفيذه خلية تابعة لتنظيم داعش.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان البيانان مرتبطين ببعضهما.
وقال جهاز الأمن الاتحادي إن خلية تابعة لتنظيم داعش تعمل في منطقة كالوجا الروسية: "كانت تستعد لمهاجمة رواد كنيس يهودي باستخدام الأسلحة النارية".
وأضاف أن القوات الخاصة الروسية تصدت للمسلحين و"حيدتهم" بعدما ردت بإطلاق النار.
وذكر جهاز الأمن "عُثر على أسلحة نارية وذخائر بالإضافة إلى مواد تستخدم في صنع عبوة ناسفة بدائية الصنع ومصادرتها".(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر يهمّ المواطنين.. هذا ما يجب أنّ تعرفوه عن فاتورة الكهرباء الجديدة
Lebanon 24
خبر يهمّ المواطنين.. هذا ما يجب أنّ تعرفوه عن فاتورة الكهرباء الجديدة
05:06 | 2024-03-08
08/03/2024 05:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة داخل مراكز تحويل الأموال في لبنان.. عدّوا أموالكم جيدًا
Lebanon 24
فضيحة داخل مراكز تحويل الأموال في لبنان.. عدّوا أموالكم جيدًا
13:10 | 2024-03-08
08/03/2024 01:10:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير في هذه الدولة.. نجل زعيم بارز في المستشفى وحالته خطرة (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير في هذه الدولة.. نجل زعيم بارز في المستشفى وحالته خطرة (فيديو)
08:07 | 2024-03-08
08/03/2024 08:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لأزمة قلبية حادة.. الموت يخطف المطرب الشهير قبل حفله بساعات من هو؟ (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لأزمة قلبية حادة.. الموت يخطف المطرب الشهير قبل حفله بساعات من هو؟ (صورة)
09:52 | 2024-03-08
08/03/2024 09:52:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية في هذه المنطقة الجنوبية!
Lebanon 24
هزة أرضية في هذه المنطقة الجنوبية!
04:10 | 2024-03-08
08/03/2024 04:10:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2024-03-09
تقرير لـ"The Hill": ما الذي يبقي الجيش الإسرائيلي على أهبة الإستعداد شمالاً؟
03:11 | 2024-03-09
عمليتان عسكريتان للحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن.. هذا ما استهدفوه
02:49 | 2024-03-09
"سيناريو مرعب".. هذا ما تجهزه روسيا لأوكرانيا!
02:18 | 2024-03-09
ساعد في إرسال أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.. رئيس دولة مدان
02:08 | 2024-03-09
وصل إلى ساحل المتوسط: طريق يشطر غزة نصفين.. الأقمار الاصطناعية تكشف
01:36 | 2024-03-09
مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ اتفاقاً يجنّب البلاد شللاً حكوميّاً
فيديو
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
03:29 | 2024-03-08
09/03/2024 10:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
04:04 | 2024-03-05
09/03/2024 10:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
09/03/2024 10:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24