منخفض جوي يضرب الإمارات.. دعوات للحيطة والحذر والذروة في هذا الموعد

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قيّم المركز الوطني للأرصاد في الإمارات الحالة الجوية المتوقعة على الدولة أثناء تأثرها بامتداد منخفض جوي حتى الأحد 10 آذار 2024.وأوضح أن دولة الإمارات تتأثر من مساء الجمعة إلى ظهر يوم الأحد حيث تكون ذروة الحالة من بعد منتصف ليل الجمعة إلى منتصف ليل السبت ومن صباح الأحد تتركز الحالة الجوية على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة وتقل حالة عدم الاستقرار تدريجيا مع انحصارها على المناطق الشرقية من مساء وليل الأحد.كما ستتأثر مناطق متفرقة بهذه الحالة الجوية حيث تبدأ على المناطق الجنوبية والغربية من الدولة وتشمل منطقة الظفرة ومنطقة العين ثم تتطور وتمتد على منطقة أبوظبي وضواحيها ثم على إمارة دبي والمناطق الداخلية بين دبي والعين وتمتد إلى المناطق الشمالية لتشمل إمارة الشارقة وإمارة عجمان وإمارة أم القيوين وإمارة الفجيرة وإمارة رأس الخيمة.وذكر المركز الوطني للأرصاد أنه يقوم من خلال المختصين بتحليل خرائط الطقس والبيانات ومتابعة صور الأقمار الاصطناعية وشبكة الرادارات المنتشرة في مختلف إمارات الدولة لدراسة ومراقبة الحالة الجوية لإصدار التقارير والتحذيرات اللازمة بخصوص الحالة الجوية القادمة، وإرسال المعلومات ومشاركتها مع الجهات المعنية الأخرى لأخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة والتنسيق فيما بينها لضمان التعامل مع أية آثار محتملة على مناطق الدولة لهذه الحالة الجوية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".وحث المركز الوطني للأرصاد الجمهور على أهمية حماية أنفسهم والآخرين من خلال التعاون مع الجهات المعنية والالتزام الكامل والتام بتعليمات الجهات المختصة، وتطبيق اشتراطات السلامة والوقاية وتوخي الحيطة والحذر وتأمين مركباتهم، لاسيما في المناطق التي قد تشهد أمطاراً غزيرة وتساقط البرَد وضرورة الحذر عند القيادة. (العربية)