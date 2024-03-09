البحرية الأميركية تسقط 15 طائرة مسيرة للحوثي

Advertisement

قالت القيادة المركزية الأميركية، إن سفنا وطائرات تابعة للبحرية الأميركية أسقطت 15 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون اليمنيون في منطقة البحر الأحمر في وقت مبكر السبت.وأضافت أن الطائرات المسيرة كانت تشكل "تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأميركية وسفن التحالف في المنطقة".وأعلن الجيش الأميركي، أنه نفذ ضربة دفاعا عن النفس ضد صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.