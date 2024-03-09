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عربي-دولي

وصل إلى ساحل المتوسط: طريق يشطر غزة نصفين.. الأقمار الاصطناعية تكشف

Lebanon 24
09-03-2024 | 02:08
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كشف تحليل لصور الأقمار الاصطناعية أجرته شبكة "سي إن إن" أن طريقا يبنيه الجيش الإسرائيلي ويقسم غزة إلى قسمين وصل إلى ساحل البحر المتوسط.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن ذلك جزء من خطة أمنية للسيطرة على المنطقة لأشهر وربما لسنوات قادمة.
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وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يستخدم الطريق "لإنشاء موطئ قدم عملياتي في المنطقة، والسماح بمرور القوات وكذلك المعدات اللوجستية".

وأضاف أن الطريق كان موجودا قبل الحرب ويتم تجديده بسبب إتلاف المركبات المدرعة له.

ممر نتساريم
تم تسمية الممر بـ"نتساريم" على اسم مستوطنة نتساريم الإسرائيلية السابقة في غزة.

وقال وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، أميحاي شيكلي، لشبكة "سي إن إن"، إن الطريق الجديد "سيسهل" على الجيش الإسرائيلي شن غارات شمال مدينة غزة وجنوبها.

الطريق سيكون به 3 مسارات:
واحد للدبابات الثقيلة والمدرعات.
وآخر للمركبات الخفيفة.
وثالث للحركة السريعة.

وقالت إميلي هاردينغ، مديرة برنامج الاستخبارات والأمن القومي والتكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن العاصمة، إن ممر نتساريم هو محاولة "للسيطرة على حركة السكان".

وأضافت أن الطريق الذي يقسم القطاع سيسهل "فحص الأشخاص الذين يتنقلون ذهابا وإيابا بين الشمال والجنوب ومحاولة معرفة ما إذا كان أي منهم من مقاتلي حماس". (سكاي نيوز)


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