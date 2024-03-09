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عربي-دولي
عمليتان عسكريتان للحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن.. هذا ما استهدفوه
Lebanon 24
09-03-2024
|
03:11
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أكد الحوثيون، اليوم السبت، تنفيذ عمليتين عسكريتين على سفينة ومدمرات أميركية في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وقال الحوثيون إن العملية الأولى استهدفت سفينة (بروبيل فورتشن) الأميركية في خليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة.
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وأضافوا أن العملية الثانية استهدفت مدمرات حربية أميركية في البحر الأحمر وخليج عدن بـ37 طائرة مسيّرة.
وبحسب الحوثيين، فإن العمليتين على السفينة والمدمرات الأميركية حققتا أهدافهما بنجاح.
وقالت القيادة المركزية الأميركية، إن سفنا وطائرات تابعة للبحرية الأميركية أسقطت 15 طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون اليمنيون في منطقة البحر الأحمر في وقت مبكر السبت.
وأضافت أن الطائرات المسيّرة كانت تشكل "تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأميركية وسفن التحالف في المنطقة".
وأعلن الجيش الأميركي، أمس الجمعة، أنه نفذ ضربة دفاعا عن النفس ضد صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.(سكاي نيوز)
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