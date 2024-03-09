قتلى بتحطم هليكوبتر عسكرية أميركية في تكساس

Advertisement

علن مسؤولون عسكريون أميركيون أن طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الوطني كانت مكلفة بدورية بمحاذاة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك تحطمت في ولاية تكساس، مما أسفر عن مقتل جنديين وفرد من حرس الحدود الأميركي كانوا على متنها وإصابة جندي آخر.وقال مسؤول بالجيش الأميركي إن الهليكوبتر سقطت بالقرب من مدينة ريو غراندي بولاية تكساس حوالي الساعة 02:50 بعد ظهر الجمعة (20:50 بتوقيت غرينتش) أثناء القيام بعمليات "مراقبة ورصد" من الجو عند منطقة الحدود.