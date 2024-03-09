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عربي-دولي

قتلى بتحطم هليكوبتر عسكرية أميركية في تكساس

Lebanon 24
09-03-2024 | 04:05
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علن مسؤولون عسكريون أميركيون أن طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الوطني كانت مكلفة بدورية بمحاذاة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك تحطمت في ولاية تكساس، مما أسفر عن مقتل جنديين وفرد من حرس الحدود الأميركي كانوا على متنها وإصابة جندي آخر.
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وقال مسؤول بالجيش الأميركي إن الهليكوبتر سقطت بالقرب من مدينة ريو غراندي بولاية تكساس حوالي الساعة 02:50 بعد ظهر الجمعة (20:50 بتوقيت غرينتش) أثناء القيام بعمليات "مراقبة ورصد" من الجو عند منطقة الحدود.
وأوضح الجيش أن سبب الحادث قيد التحقيق.
 
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