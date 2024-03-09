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عربي-دولي

بعد "الثلاثاء الكبير".. بايدن ونائبته يزوران الولايات المتأرجحة

Lebanon 24
09-03-2024 | 04:01
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ذكرت مصادر أميركية في حملة جو بايدن الانتخابية، أمس الجمعة، أنه من المقرر أن يسافر الرئيس ونائبته كامالا هاريس إلى كل الولايات التي تشهد انتخابات تمهيدية خلال شهر آذار كجزء من تكثيف جهود حملة إعادة انتخابه بعد "الثلاثاء الكبير" وخطاب حال الاتحاد. وسيسافر بايدن إلى نيو هامبشاير يوم الاثنين، وويسكونسن يوم الأربعاء وميشيغان يوم الخميس، وفقاً لحملته.
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وقبل ذلك، زار ولاية بنسلفانيا يوم الجمعة وسيزور جورجيا، اليوم السبت، مباشرةً بعد خطابه عن حال الاتحاد. وسيتم الإعلان عن المزيد من الرحلات إلى الولايات الحاسمة على مدار هذا الشهر.

واعتبرت الحملة شهر آذار "شهر العمل" حيث يتضمن تنقلات داخلية لبايدن وهاريس والمسؤولين الرئيسيين في حملته، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتوسيع مشاركة المتطوعين وزيادة عدد الموظفين في حملته في الولايات المتأرجحة التي تعتبر "ساحة المعركة".

كما ستنفق الحملة على الإعلانات 30 مليون دولار لمدة ستة أسابيع، وهو ما يمثل إنفاقاً أكبر مما تم صرفه في عام 2023 بأكمله بعد أن أعلن الرئيس في أبريل عن مساعيه لإعادة انتخابه.

ووصفت رئيسة الحملة جين أومالي ديلون شهر آذار بأنه "منعطف رئيسي" وقالت أمس الجمعة إن "الحملة جاهزة للمضي قدماً"، مشددة على أن بايدن وهاريس سيسافران يومياً.

وخلال خطاب حال الاتحاد، شهد بايدن أفضل يوم لجمع التبرعات منذ إطلاق حملته في نيسان.

ولتوسيع طاقمها في الولايات التي تمثل "ساحة المعركة"، ستفتتح حملة بايدن في آذار 100 مكتب جديد وتضيف ما لا يقل عن 350 موظفاً جديداً عبر عدة ولايات.

ولتنمية قاعدة المتطوعين، أطلق الحملة برنامج "أنا على متن الطائرة"، الذي سيتضمن تدريبات منتظمة وتوفير الفرص للمتطوعين والتعامل المباشر مع الناخبين لمشاركة المحتوى الرقمي والخدمات المصرفية عبر الهاتف. (العربية)


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