لماذا يشكل شهر رمضان أهمية بشأن حرب غزة؟ تقرير أميركيّ يكشف

نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تقريراً تحدث عن دلالات حلول شهر رمضان في سياق الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.



وقالت المجلة، في تقريرها إن محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة بهدف التوسط في وقف القتال بين إسرائيل وحماس في غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، تعثّرت قبل أقل من أسبوع من بداية شهر رمضان المبارك.

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وأصبح المسؤولون في واشنطن والمنطقة يعدّون الهدنة التي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد، بمنزلة موعد نهائي غير رسمي للتوصل إلى اتفاق، وسطَ مخاوف من أن تؤدي الاشتباكات خلال شهر رمضان إلى زيادة تأجيج المنطقة.



وسارع المفاوضون من قطر ومصر والولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح ما يصل إلى 40 رهينة إسرائيلية، مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، وزيادة شحنات المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، ووقف إطلاق النار، وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيل.



ذكرت المجلة أن المحادثات التي استمرت 3 أيام في القاهرة هذا الأسبوع، فشلت في التوصل إلى حلّ، حيث تبادلت كل من إسرائيل وحماس الاتهامات بعرقلة التوصل إلى اتفاق. وفشلت حماس في الاستجابة لطلبات إسرائيل بشأن قائمة الرهائن الأحياء، الذين يمكن إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة، بينما قال المسؤول الكبير في حماس أسامة حمدان يوم الثلاثاء؛ إن الحركة تسعى إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، وهو ما يمثل توسعا كبيرا في معايير الصفقة المقترحة.



ونقلت المجلة عن ماجد الأنصاري، مستشار رئيس الوزراء القطري للسياسة الخارجية، متحدثا عن الأزمة وضرورة وقف إطلاق النار بحلول شهر رمضان: "نخشى أن نصل إلى نقطة اللاعودة، حيث قد يتوسّع التصعيد إلى حرب شاملة في المنطقة". وقد ردد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلحاحه، حيث حذر من وضع "خطير للغاية" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول شهر رمضان.



وتجلب بداية الشهر معها عدداً من الأحداث والظروف المحددة، التي يمكن أن تؤدي بسهولة إلى تصعيد دراماتيكي، ليس فقط في الحرب بين إسرائيل وحماس، بل أيضا في التوترات المتصاعدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.



وقال بيني غانتس، عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، في خطاب ألقاه الشهر الماضي؛ إن إسرائيل ستبدأ عمليات هجومية في رفح جنوب غزة، إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين بحلول بداية شهر رمضان. وقالت المجلة، في تقريرها إن محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة بهدف التوسط في وقف القتال بين إسرائيل وحماس في غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، تعثّرت قبل أقل من أسبوع من بداية شهر رمضان المبارك.وأصبح المسؤولون في واشنطن والمنطقة يعدّون الهدنة التي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد، بمنزلة موعد نهائي غير رسمي للتوصل إلى اتفاق، وسطَ مخاوف من أن تؤدي الاشتباكات خلال شهر رمضان إلى زيادة تأجيج المنطقة.وسارع المفاوضون من قطر ومصر والولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح ما يصل إلى 40 رهينة إسرائيلية، مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، وزيادة شحنات المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، ووقف إطلاق النار، وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيل.ذكرت المجلة أن المحادثات التي استمرت 3 أيام في القاهرة هذا الأسبوع، فشلت في التوصل إلى حلّ، حيث تبادلت كل من إسرائيل وحماس الاتهامات بعرقلة التوصل إلى اتفاق. وفشلت حماس في الاستجابة لطلبات إسرائيل بشأن قائمة الرهائن الأحياء، الذين يمكن إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة، بينما قال المسؤول الكبير في حماس أسامة حمدان يوم الثلاثاء؛ إن الحركة تسعى إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، وهو ما يمثل توسعا كبيرا في معايير الصفقة المقترحة.ونقلت المجلة عن ماجد الأنصاري، مستشار رئيس الوزراء القطري للسياسة الخارجية، متحدثا عن الأزمة وضرورة وقف إطلاق النار بحلول شهر رمضان: "نخشى أن نصل إلى نقطة اللاعودة، حيث قد يتوسّع التصعيد إلى حرب شاملة في المنطقة". وقد ردد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلحاحه، حيث حذر من وضع "خطير للغاية" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول شهر رمضان.وتجلب بداية الشهر معها عدداً من الأحداث والظروف المحددة، التي يمكن أن تؤدي بسهولة إلى تصعيد دراماتيكي، ليس فقط في الحرب بين إسرائيل وحماس، بل أيضا في التوترات المتصاعدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.وقال بيني غانتس، عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، في خطاب ألقاه الشهر الماضي؛ إن إسرائيل ستبدأ عمليات هجومية في رفح جنوب غزة، إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين بحلول بداية شهر رمضان.

ولجأ نحو 1.5 مليون فلسطيني إلى المدينة، فيما حذرت جماعات الإغاثة من "حمام دم" إذا شنت القوات الإسرائيلية هجوما على المدينة.



وذكرت المجلة أن أكثر من 30 ألف فلسطيني قُتلوا في غزة، التي تعرضت لقصف عقابي من القوات الإسرائيلية، التي تسعى إلى القضاء على مقاتلي حماس في أعقاب الهجوم الوحشي الذي وقع في السابع من تشرين الأول 2023، الذي خلف حوالي 1200 قتيل إسرائيلي مع احتجاز 253 كرهائن إلى غزة.



وفي ظل القيود الشديدة المفروضة على إمدادات المساعدات، أصدرت المنظمات الإنسانية تحذيرات متزايدة الخطورة بشأن احتمال حدوث مجاعة في شمال غزة. كذلك، حذّر رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الاثنين من أن الأطفال بدؤوا يموتون من الجوع. وقالت زها حسن، زميلة مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي؛ إن "الوقت ينفد هنا، وستصل الأمور إلى ذروتها هذا الأسبوع".



ومن دون وقف إطلاق النار، من المرجح أن تؤثر مشاهد الموت والدمار المستمر في غزة بشكل كبير على أذهان المسلمين في جميع أنحاء المنطقة مع دخول شهر رمضان.

وفي السياق، قال خالد الجندي، مدير برنامج معهد الشرق الأوسط بشأن فلسطين؛ إن "ذلك يضيف طبقة من الاشمئزاز والغضب إلى الوضع المروع بالفعل"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر يضيف المزيد من الضغط على الحكومات العربية، لتبدو على الأقل وكأنها تفعل شيئا ما".



وكان المسجد الأقصى منذ فترة طويلة نقطة اشتعال للتوترات في القدس المحتلة، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يسعى عشرات الآلاف من المسلمين إلى زيارة المسجد خلال شهر رمضان وصلاة الجمعة. وقال جويل براونولد، المدير الإداري لمركز أبراهام للسلام في الشرق الأوسط؛ إنه "لا يوجد شيء مثل التهديدات التي يتعرض لها المسجد الأقصى، والتي تشعل الشوارع".



ودفعت الاشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد سنة 2021 حماس إلى إطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل، التي ردت بمئات الغارات الجوية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني في غزة. فحماس تعدّ نفسها حامية الأقصى والقدس، وقد أطلقت على هجوم السابع من تشرين الأول على جنوب إسرائيل اسم "عملية طوفان الأقصى".



وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة عن المحادثات؛ إن المسؤولين في إسرائيل يشعرون بالقلق من أن حماس قد تتعمد تأخير مفاوضات وقف إطلاق النار لاستغلال شهر رمضان لتأجيج التوترات في المنطقة. وفي الأسبوع الماضي، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية الفلسطينيين إلى تنظيم مسيرة إلى الأقصى مع بداية شهر رمضان، في حين دعا المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إلى "شهر الرعب" في خطاب ألقاه مؤخراً.



وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتامار بن غفير، الذي تشمل حقيبته الموقع المقدس، قد دعا إلى فرض قيود صارمة على المصلين المسلمين، بما في ذلك المواطنون العرب في إسرائيل. لكن في محاولة واضحة للحد من احتمالات الاضطرابات، أعلنت الحكومة الإسرائيلية يوم الثلاثاء أن عدد المصلين المسموح لهم بالوصول إلى الموقع سيكون مماثلا للسنوات السابقة.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان؛ إن "رمضان مقدس عند المسلمين، وسيتم الحفاظ على قدسية العيد هذه السنة كما في كل سنة"، لكنه أضاف أنه سيعيد تقييم الوضع أسبوعياً بناء على الوضع الأمني.

وبينما يتطلع المسؤولون في المنطقة إلى التوصل إلى اتفاق بحلول بداية شهر رمضان في محاولة للسيطرة على التوترات، فإن بداية العطلة لا تعني بالضرورة نهاية الجهود الدبلوماسية لتأمين اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال براونولد؛ إنه إذا كان هناك زخم كاف، فلا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال شهر رمضان. (عربي21)