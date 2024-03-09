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عربي-دولي

السعودية ترحّب بقرار مجلس الأمن بشأن السودان

Lebanon 24
09-03-2024 | 06:22
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رحّبت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، بتبني مجلس الأمن قرارا بالأغلبية يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في جمهورية السودان خلال شهر رمضان.
وفي بيان، قالت الخارجية السعودية إن المملكة "تعرب عن أملها في أن تلتزم كافة الأطراف السودانية بقرار مجلس الأمن، بما يحافظ على السودان وأرواح شعبه وعلى روحانية الشهر الفضيل".
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هذا وجددت الوزراة دعوتها إلى كافة الأطراف بالالتزام بمخرجات محادثات جدة، الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني، من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف العدائيات وحل الأزمة عبر الحوار السياسي، بما يحقق الاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.
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